Saúde dos colaboradores deve estar em primeiro lugar

O fechamento de setembro, mês marcado por debates sobre zelo com a saúde mental da população, serve de mote para uma reflexão mais profunda sobre os cuidados com o bem-estar dos colaboradores. Mais do que um espaço de trabalho, as empresas podem servir de palco para orientações sobre cuidados com a vida e de estímulo à adoção de atividades físicas pelos funcionários.

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) se engaja em propagar ideias e iniciativas que ajudem a melhorar o bem-estar mental e físico de seus públicos. A organização levou um time de 63 colaboradores para participar do POA Night Run 2022, que ocorreu no dia 24 de setembro, na Capital.

Ter uma equipe saudável mental e fisicamente é importante para a produtividade e também para reduzir os índices de absenteísmo e rotatividade. Os competidores se dividiram em 3 km, 5 km e 10 km e deram seu melhor ao longo da avenida Diário de Notícias, percurso na orla do Guaíba. Alguns arriscaram participar pela primeira vez da corrida, outros já haviam embarcado em mais de uma edição. Ou seja, cada um em seu ritmo, todos suaram juntos pela sua saúde, a partir da mobilização do CIEE-RS.

Esse tipo de iniciativa está gravada na identidade do CIEE-RS. Em outra frente, a partir de uma parceria com a Rede Múltipla Vital Help, a entidade oferece, aos estagiários e aprendizes do CIEE-RS com contratos ativos, descontos em uma ampla rede de serviços de saúde. O benefício viabiliza acesso a exames laboratoriais, procedimentos hospitalares e consultas clínicas com valores diferenciados.

São exemplos de iniciativas que reduzem os riscos de casos de ansiedade, depressão ou outros quadros emocionais preocupantes nas empresas. Além disso, ter uma equipe saudável e disposta é importante para a produtividade, a proatividade e para reduzir os índices de rotatividade e de faltas ao trabalho.

Portanto, cuidar da saúde dos colaboradores é, também, cuidar do próprio negócio.