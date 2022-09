Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: As vantagens do seguro residencial

Por Gerson Anzzulin

A pandemia determinou a mudança da relação dos brasileiros com seus lares. A partir do home office, cresceu a procura pelo seguro residencial que oferece coberturas tradicionais como incêndio, danos elétricos, roubo e vendaval, serviço de assistência 24 horas, com serviços de chaveiro, vidraceiro e dedetização. Dados da Confederação Nacional das Seguradoras apontam que esta modalidade de seguro cresceu 16,9% até agosto de 2021 na comparação com o mesmo período de 2020. Seguro residencial é o tema da entrevista com o Vice-Presidente do Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul, Rubens Oliboni.

-Qual a vantagem de um seguro residencial?

Existem inúmeros benefícios. O produto oferece serviços agregados na apólice, como a assistência 24 horas. Não é necessário a ocorrência de um sinistro para o acesso aos benefícios. A composição do seguro residencial inicia com a cobertura de incêndio e depois entram as coberturas adicionais, como a de danos elétricos. A apólice prevê a cobertura da edificação e o que está no interior da residência.

- É possível afirmar que este é um seguro que se paga através dos serviços oferecidos?

Sim. Se confrontarmos o prêmio pago anualmente, vamos constatar que o custo é muito interessante. Cito o exemplo da limpeza de uma caixa d´água, que deve ser feita duas vezes ao ano. O custo deste serviço está próximo de R$ 200. Como esse benefício está incluso no seguro residencial, com um chamado o consumidor praticamente pagará o seu investimento. Outro exemplo é o serviço de caçamba para recolhimento de entulhos, que também está embutido no rol de benefícios.

- Por que o seguro residencial ainda não está popularizado no país?

Pela falta de uma informação precisa. Muitos consumidores fazem uma associação indevida entre os seguros auto e residencial. Enquanto a taxa média de um seguro auto chega até 3%, o prêmio de um carro de R$ 100 mil oscila entre R$ 2,5 mil a R$ 3 mil. Daí as pessoas avaliam que seria inviável efetivar o seguro de uma casa de R$ 500 mil. Nesta situação é fundamental a presença do corretor de seguros para esclarecer ao cliente que não existe esta proporção entre os dois produtos. O seguro residencial é acessível e se dividirmos o custo por 12, verificaremos que o valor parcela mensal não sai por mais de R$ 50.

- A pandemia afetou a procura deste produto?

O advento da pandemia e a consequente alteração nos hábitos da população determinou o aumento da procura pelo seguro residencial. O mercado segurador detectou este fato e adaptou o produto às novas necessidades dos clientes, pois as residências deixaram de ter apenas o caráter de moradia e transformaram-se em estações de trabalho com o home office.

- Qual é a participação no mercado?

Os dados atuais indicam que aproximadamente 25% das casas estão seguradas no Brasil. Existe espaço para o crescimento deste segmento. Lembrando que na região sul as intempéries, como vendaval e granizo, determinam muitos prejuízos e o seguro residencial prevê o ressarcimento para estes fatos. Outra cobertura pouco divulgada no residencial é a da Responsabilidade Civil, que é uma garantia por danos causados à terceiros pelo titular da apólice.