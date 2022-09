CNSEG anuncia novo serviço, por Gerson Anzzulin

Por Gerson Anzzulin

A Confederação Nacional das Seguradoras lançou no mercado o Compartilhamento de Incidentes Cibernéticos. Trata-se de uma base centralizada para garantir o cumprimento da Circular Susep nº 638 sobre reportes de incidentes cibernéticos a todas as supervisionadas pelo órgão regulador. O novo serviço da CNseg poderá reduzir os custos causados por incidentes cibernéticos e dar celeridade às iniciativas para proteger seus danos.

As empresas aderentes ao CIC poderão ter seus casos informados às mais de 169 supervisionadas simultaneamente. O diretor de Serviços às Associadas da Confederação, André Vasco, disse que o serviço é importante porque oferece a possibilidade de custos operacionais menores para cumprir a legislação imposta pela Susep. Além dos incidentes locais, o serviço da CNseg incluirá também os internacionais para o mercado adotar cuidados a mais na prevenção contra essas ocorrências.

Nesta quinta-feira, dia 22, às 19h, ocorre o lançamento do curso de Pós-Graduação em Regulação em Seguros, Saúde Suplementar e Finanças da Escola de Negócios e Seguros. A proposta tem por objetivo iniciar um projeto de estudo e pesquisa sobre regulação em seguros e finanças na ENS.

Entre as participações previstas, está a do presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, que vai abordar a relevância da regulação para o desenvolvimento, além de expor a visão do setor segurador a respeito das necessidades de regulação em seguros e saúde suplementar.

O ministro do STJ, Ricardo Vilas Bôas Cueva, falará sobre a relevância da regulação para o desenvolvimento do setor e o impacto das novas tecnologias, como o open insurance, a inteligência artificial, o blockchain e os smart contracts, entre outras.

Já o superintendente da Susep, Alexandre Camillo, participará do encontro traçando uma linha do tempo da regulação de seguros privados no Brasil e a colaboração dos diferentes reguladores para a implementação do open insurance.

Os interessados poderão acompanha a cerimônia, em tempo real, por meio do canal da ENS no YouTube.

O corretor de seguros Albino Pansera faleceu no último dia 12 de setembro. Ele foi um dos responsáveis pela construção e manutenção do Sincor-RS. Albino foi um grande apoiador de diversos projetos sociais, tendo inclusive criado a Casa de Apoio à crianças carentes na comunidade Guajuviras, em Canoas.