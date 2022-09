Mergulho nas tendências de RH

Atento às tendências dos setores de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) vai participar, mais uma vez, do CONGREGARH. O evento vai acontecer na PUCRS dos dias 21 a 23 de setembro sob o tema “Culturas em movimento, tempos de transformação”.

Além de absorver novos conhecimentos essenciais para aperfeiçoar ainda mais suas atividades, o CIEE-RS vai divulgar, em estande próprio, suas principais ações, em particular para Estágio e Aprendizagem. Uma das novidades apresentadas pela organização — e que estará disponível para o público experimentar no local — será a plataforty çi6ma Conjuntos.

Um dos destaques do CIEE-RS em seu estande no CONGREGARH será a apresentação da plataforma Conjuntos, que oferece facilidades para estudantes e empresas nas conexões de estágio.

A Conjuntos é fruto de um intenso trabalho do CIEE-RS para reunir as mais modernas ferramentas digitais e apresentar uma interface ainda mais intuitiva para que estudantes encontrem estágios. A plataforma facilita a vida dos candidatos, que buscam cada vez mais oportunidades alinhadas às suas preferências, e também das empresas, que conseguem ter um retrato preciso do potencial de oferta de candidatos por região ou curso.

Estar no CONGREGARH é estratégico para o CIEE-RS acompanhar e também ser protagonista das mudanças trazidas ao mundo do trabalho nos últimos anos. Temas como inovação, diversidade, cultura organizacional, desenvolvimento de talentos e sustentabilidade formam a grade de painéis durante o evento, que, em 2022, volta ao formato presencial após dois anos online, no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre.

O evento terá palestrantes que são referência em suas áreas, como a autora e consultora Martha Gabriel, o pesquisador Jey Ribeiro e a estrategista em ESG Bruna Rezende. Portanto, não deixe de participar desta rica troca de ideias — e visite o estante 25 do CIEE-RS para conhecer as inovações na área de Estágio.

CIEE-RS