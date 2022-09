CNSEG lança campanha com foco na proteção

Gerson Anzzulin

A Confederação Nacional das Seguradoras está lançando a campanha “Seguros, Previdência Privada e Saúde. Pra Tudo e Pra Todos”. A proposta básica é ampliar o conhecimento da sociedade sobre os produtos e serviços do setor segurador, tão fundamentais para o bom planejamento financeiro pessoal, familiar e empresarial.

O projeto tem o apoio das Federações FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais), FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida) e FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar). A iniciativa será veiculada em âmbito nacional no rádio, televisão, mídias sociais e mobiliário urbano. A campanha abordará planos de previdência privada, saúde, odontológico e tratará também dos seguros auto, vida, residencial, celular, empresarial e outros. Mais informações sobre a campanha estão disponíveis no site cnseg.org.br e nas redes sociais da CNSEG.

A arrecadação total das seguradoras alcançou R$ 295,4 bilhões nos seis primeiros meses de 2022, o que representou um crescimento de 11,2 % em relação ao mesmo período do ano passado. O ranking geral considera Seguros de Danos e Responsabilidades, Seguros de Pessoas, Planos de Previdência Privada, Saúde Suplementar e Capitalização. Os dados levam em conta levantamento da Susep e da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

O grupo Bradesco lidera o ranking de arrecadação do setor como um todo, com um total de R$ 45,7 bilhões. A instituição também lidera o segmento de Saúde Suplementar (R$ 16,8 bilhões), Seguros de Pessoas (R$ 5,4 bilhões) e Capitalização (R$ 3,2 bilhões). O grupo BB ocupa a segunda colocação geral, com receita total de R$ 33,9 bilhões. O BB é líder em planos de Previdência Privada (R$ 24,6 bilhões).

O grupo Caixa vem na terceira colocação geral, com R$ 19,9 bilhões. O grupo Sul América (R$ 12,2 bi) e o grupo Zurich (R$ 11,8 bilhões), completam a lista dos cinco maiores em arrecadação. O grupo Porto aparece na sexta colocação do setor, com R$ 10,5 bilhões e é líder em seguros gerais (R$ 7,7 bilhões).

Conforme o diretor técnico de estudos da CNSEG, Alexandre Leal, o ranking geral do setor é importante para o posicionamento estratégico das empresas e mostra que é um mercado competitivo e com baixa concentração.

Os títulos de Capitalização cresceram acima dos dois dígitos e registraram alta de 17,25% no primeiro semestre de 2022, no comparativo do ano anterior. O resultado positivo fez o setor atingir, em junho, R$ 13,56 bilhões em receita, de acordo com os dados da Superintendência de Seguros Privados.

Os R$ 10,65 bilhões arrecadados foram oriundos de sorteios e resgates. Deste total, R$ 9,92 bilhões (+3,8%) em resgates e R$ 733 milhões (+15,7%) nos sorteios, que chegaram ao mercado em forma de investimento e consumo até junho deste ano. Para Marcio Coutinho, presidente interino da FenaCap (Federação Nacional de Capitalização), outro sinal de robustez financeira do setor são suas reservas técnicas: “Registramos um avanço de 6,2% para o maior patamar da história: R$ 34,7 bilhões”, afirmou.