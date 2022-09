Câmara dos Deputados aprova MP sem mudanças na Aprendizagem

Criticados por especialistas e pela sociedade civil, os artigos que desfiguravam o Programa de Aprendizagem foram excluídos da Medida Provisória 1.116/21, aprovada pela Câmara dos Deputados no final de agosto. Ajustada, a MP trouxe normas para incentivar a empregabilidade das mulheres e seguiu para votação no Senado.

O texto avançou sem a criação do Projeto Nacional de Incentivo à Contratação de Aprendizes, que, na prática, precarizaria o Programa de Aprendizagem, com redução de cotas, aumento artificial da presença de aprendizes nas empresas, dificuldade para a fiscalização e prazo excessivo de quatro anos para empresas que já não cumpriam suas cotas o fazerem. Ou seja, retrocessos em diferentes pontos.

A MP aprovada preserva os acertos do Programa de Aprendizagem.

De acordo com a Agência Câmara de Notícias, a relatora da MP, deputada Celina Leão (PP-DF), sugeriu a rejeição da medida diante das críticas de parlamentares. Ela também ressaltou que a contratação de jovens e adolescentes já está sendo discutida pela Câmara dos Deputados no Projeto de Lei (PL) 6461/19, que cria o Estatuto do Aprendiz.

A Lei da Aprendizagem já capacitou e incluiu milhares de jovens no mundo do trabalho e merece ser cada vez mais fortalecida. O Programa assegura que, a cada ano, 500 mil pessoas ocupem vagas em grandes empresas. De forma estruturada, estes jovens se ambientam a um cenário corporativo, aprendem a trabalhar em grupo, geram renda para suas famílias e tomam conhecimento de tarefas como atendimento ao cliente, auxílio administrativo, organização de arquivos, trabalho com planilhas e sistemas, entre outras.

Além de gerar oportunidades, a legislação, que data de 2000, assegura a entrada do jovem vulnerável no mercado formal e é uma oportunidade de afastá-lo da criminalidade e da violência. Portanto, é uma excelente notícia à sociedade que as diretrizes do Programa de Aprendizagem permaneçam intactas.

CIEE-RS