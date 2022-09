Comércio atacadista aponta medidas para o fortalecimento do setor

Com o início da campanha eleitoral, o Sindiatacadistas acompanha as manifestações dos candidatos ao governo do Estado no tocante às medidas que prometem adotar caso sejam eleitos. Segundo o presidente da entidade, empresário Zildo De Marchi, o comércio atacadista gaúcho já ocupa posição de mercado consolidada, contabilizando um universo de quase 23 mil empresas, que geravam cerca de 128 mil postos de trabalho em 2020 e respondiam por 5,8% do PIB do RS em 2021.

Devido à sua atuação como elo de integração entre a produção e o consumidor final, a atividade do atacado continuou crescendo mesmo durante a pandemia do Covid-19 e igualmente projeta para este ano nova expansão dos negócios. “Mas ainda carecemos de ações governamentais, que assegurem melhores condições de competitividade às nossas empresas em áreas como tributação, infraestrutura, logística e redução de burocracia, entre outras que deverão ser implementadas nos próximos anos pelo futuro Executivo estadual”, afirma o dirigente do Sindiatacadistas.

Ele revela ainda que a entidade aguarda providências com o mesmo objetivo dos integrantes da Assembleia Legislativa, visando o aprimoramento de legislações que se constituem em gargalos para o adequado desempenho da atividade produtiva gaúcha.

Sindiatacadistas