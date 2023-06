Lilian Dreyer



Tem quem sonhe com Marte. Eu, que passei a infância correndo de quero-queros, em campos floridos e ruas arborizadas, não vejo graça na ideia de viver sob redomas gigantes para poder respirar. Eu sonho com a Terra. Com a extraordinária e exclusiva força vital da Terra.

É por isso que me importo com o que se passa na atmosfera lá no alto, na Amazônia lá longe, ou na rua aqui diante da porta. E, neste dia dedicado ao Ambiente, parece-me boa opção priorizar o que temos diante da porta. Na maioria das nossas cidades, temos um problema gigante: o (mau) trato do lixo nosso de cada dia. Que se espalha sem cerimônia pelas ruas, invade cursos d'água e começa a contaminar-nos as veias. Micropartículas tóxicas nos são devolvidas pelo lixo mal-digerido.

Em Porto Alegre, a estratégia de dispor contêineres para recolhimento do lixo doméstico não está funcionando. Sem projeto consistente de comunicação com o público e sem equacionar a atuação dos catadores, as ruas viraram cenário desleixado e repugnante. Perdeu-se uma noção que recém se firmava na comunidade: lixo que apodrece não pode ser misturado com embalagens, restos de obras, móveis e utensílios. Muita gente voltou a jogar tudo junto dentro das caixas coletoras da rua. O único critério é "livrar-se da sujeira", fazê-la desaparecer de dentro de casa. Ao mesmo tempo, cresceu o preconceito e até a franca aversão à figura do catador de recicláveis. Embora preste um serviço relevante (e muito pesado), o catador em geral é aquele que, na busca de materiais para vender, revira e espalha o lixo que o povo misturou nos contêineres. É atribuída a ele uma sujeirada que, na real, é de responsabilidade coletiva.

Devem ser muitas as mentes ocupadas em equacionar a situação, mas o poder público tem diante de si duas ações que parecem indispensáveis. Para começar, massiva e bem fundamentada campanha de esclarecimento sobre reciclagem, destino de resíduos e uso correto dos contêineres, engajando imprensa, empresas, escolas, associações e voluntariado organizado.

Em paralelo (e mais complicado), integração entre o trabalho das centrais de resíduos com o dos catadores de rua. Ignorar a existência destes últimos não os fará desaparecer. Ao contrário, mais aparecem quanto maior a crise social - e a produção de lixo. Melhor capacitá-los, para que sejam de forma cidadã o que já são de fato: empreendedores. Que também recebam educação básica sobre resíduos, tenham bicicletas com carretas acopladas (já em uso em outras cidades do País) e, talvez, vestimenta especial, que não apenas os proteja mas os identifique como trabalhadores sanitários.

Ou será que isto custaria mais do que os milhões gastos a cada mês para, precariamente, limpar nossas ruas e enterrar o que nunca deveria ter ido parar em aterros?

Jornalista e escritora, autora do livro Sinfonia Inacabada: a vida de José Lutzenberger