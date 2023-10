Ilades faz homenagem aos 90 anos do Jornal do Comércio

O Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades) fez uma homeangem ao Jornal do Comércio pelos 90 anos de circulação ininterrupta do diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul. O presidente do Ilades, Marcino Fernandes Rodrigues Junior, e o diretor jurídico do instituto, Paulo Zago, estiveram no JC no início desta semana para marcar a distinção com a entrega de uma obra de arte da artista plástica Gloria Corbetta. A obra traz a figura de um pássaro João de Barro, representando a construção das relações pessoais e institucionais. O diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, recebeu a honraria das mãos de Marcino e Zago. O diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, também recebeu os dirigentes do Ilades. Na oportunidade, o presidente do instituto destacou o importante papel do JC em divulgar informações da área da sustentabilidade, tema ao qual o Ilades se dedica.