GRUPO SÃO PIETRO SAÚDE

Grupo São Pietro anunciou uma segunda unidade do seu senior living na Capital, o Magno Moinhos de Vento, com 143 suítes voltadas às pessoas com mais de 60 anos, além de uma terceira unidade no Estado, em Canela, esta com 171 apartamentos e previsão de entrega até 2029. Em 2025, o grupo entregou ainda a primeira fase do Hospital Banco de Olhos, finalizando R$ 10 milhões de investimento, e deu início à segunda etapa, com mais R$ 10 milhões. A previsão é dobrar a quantidade de leitos de internação e triplicar a área de exames e diagnósticos. É previsto iniciar em 2026 a terceira fase, que finalizará a revitalização. Durante o ano, também houve avanço na implantação de tecnologia em cirurgias refrativas e modernização do centro cirúrgico. O aporte em novos equipamentos não foi divulgado.