"A reforma tributária tem como objetivo a simplificação, esse é o principal ponto positivo, mas só após a transição em 2033. Entretanto, antes de podermos ver alguma simplificação, veremos uma complexidade absurda, com dois sistemas de tributação vigentes ao mesmo tempo. Não vejo ninguém 100% pronto para as mudanças, só as maiores empresas estão se organizando, o importante é todos se anteciparem para ir planejando os diversos cenários, precificação e nova carga tributária."

Vanderlei Goulart, contador, consultor, professor e diretor da Meta Assessoria Empresarial

"O novo modelo de split payment, no qual o imposto é retido no momento do pagamento pelo consumidor, tende a impactar diretamente o fluxo de caixa das empresas, exigindo ajustes significativos na gestão financeira. O período de transição oferece tempo para adaptação, mas demanda planejamento minucioso para evitar riscos e aproveitar oportunidades."

Patrícia Palermo, economista-chefe da Fecomércio-RS, com apoio técnico de Tatiane Correa, gerente do Núcleo Jurídico-Tributário da entidade

"A Receita Estadual gaúcha planeja ações setoriais, como cooperação com varejistas, para facilitar a transição, o que pode dar ao Rio Grande do Sul uma vantagem operacional frente a estados com menor estrutura fiscal."

Rodrigo de Assis, economista, presidente do Corecon-RS

"Não vejo riscos de perda de competitividade, visto que todos estarão operando da mesma forma e alíquotas iguais no território nacional. Dentro do espectro de prazo mais amplo, elimina favorecimentos e incentivos, deixando todos na mesma base. Conforme estudos que já elaboramos, não tem risco de impactos significativos no preço final por conta da reforma tributária."

Gilmar Borscheid, fundador da Girando Sol, uma das principais marcas nacionais de produtos de limpeza