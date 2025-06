Entenda os principais conceitos

ONU

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada em 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, e é formada por países-membros que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundiais. Hoje reúne 193 nações.

COP

Conferência das Partes, chamada pela sigla em inglês COP. A COP do Clima é o maior evento global para discussão e negociações sobre as mudanças climáticas. O encontro é realizado anualmente, organizado pela ONU.

Tempo (meteorológico)

O tempo é o estado da atmosfera em um momento específico e curto, conforme definido pelos vários elementos meteorológicos, incluindo temperatura, precipitação, pressão atmosférica, vento e umidade. É a informação dada na previsão do tempo.

Clima

Clima são as condições meteorológicas médias para um determinado local durante um longo período, variando de meses a anos, décadas, séculos ou eras.

Efeito Estufa

O efeito estufa é um processo natural do planeta Terra para reter na atmosfera a temperatura necessária às condições de vida.

Gases de Efeito Estufa (GEEs)

São gases que, com alta emissão, intensificam o efeito estufa por meio da retenção de calor na atmosfera, provocando o aumento das temperaturas - o aquecimento global. São também chamados de gases poluentes.

O dióxido de carbono (CO2) é o que mais contribui para agravar o efeito estufa e é proveniente principalmente do desmatamento e da queima de combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e carvão mineral ou natural).

Outros cinco gases compõem os GEEs: o metano, oriundo principalmente de atividades agropecuárias e dos sistemas de produção de energia; o óxido nitroso, também das atividades dos sistemas agroalimentares; o hidrofluorcarbono e perfluorocarbono, ambos usados pela indústria de refrigeração e aerossóis; e o hexafluoreto de enxofre, composto sintético usado na produção de energia elétrica.

Aquecimento global

É o aumento da temperatura média do planeta a longo prazo. A referência é a média até o período pré-industrial (século XVIII), a partir disso se intensificou a emissão de gases poluentes na atmosfera, devido principalmente ao uso de combustíveis fósseis. A concentração desses gases intensifica o efeito estufa.

Mudanças climáticas

São as mudanças no padrão do clima a longo prazo. O aquecimento global interfere e intensifica os fenômenos relacionados às mudanças climáticas, provocando, por exemplo, ondas de calor extremo e inundações devastadoras.

IPCC

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) é o órgão da ONU que avalia cientificamente as mudanças climáticas. Criado em 1988 pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o IPCC tem como objetivo fornecer, a todos os níveis de governos, informações que possam ser usadas para desenvolver políticas climáticas. Isso é feito em relatórios que sintetizam estudos científicos realizados em todo o mundo.

Acordo de Paris

Pacto firmado na COP21, na França, que estabelece metas de longo prazo para orientar todas as nações na tentativa de frear uma catástrofe climática.

1,5ºC

O Acordo de Paris estabeleceu como meta manter, até o fim do século, o aumento da temperatura média do planeta a 2ºC, com esforço para limitar em 1,5º C. A medida é considerada necessária para evitar o agravamento dos impactos das mudanças climáticas.

Recordes de temperatura

Em 2015 o mundo registrou pela primeira vez temperatura média de 1ºC acima do nível pré-industrial. Em 2024, atingiu a média de 1,5ºC, mesma definida pelo Acordo de Paris como meta para o fim do século. Em 2025, mais um recorde: o mês de janeiro mais quente já registrado, com a temperatura média do planeta 1,75°C acima da medida de comparação.

NDC's

A cada cinco anos, os países signatários do Acordo de Paris devem atualizar as suas metas individuais de redução global da emissão de gases de efeito estufa com foco nos 10 anos seguintes, com base em dados atualizados pela ciência climática no período. O documento recebe o nome de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC em inglês) e está na sua segunda revisão.

Net-zero

Nome em inglês para emissões líquidas zero. É quando as emissões de gases de efeito estufa pelo ser humano são compensadas pela remoção de quantidade equivalente às emitidas em um determinado período de tempo.

(Informações adaptadas da ONU)