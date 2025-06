Mudanças climáticas no RS

Os eventos climáticos extremos registrados no Rio Grande do Sul entre 2023 e 2024 causaram mortes, perdas materiais, destruição de cidades e da natureza. Enxurradas e inundações somaram mais de 10 episódios no intervalo de um ano.

Em contraponto à chuva, dados do governo do Estado apontam seis anos de estiagem severa em território gaúcho nas últimas duas décadas - média de uma a cada três anos. Para que a recuperação da rotina da população, a reconstrução das cidades e a retomada da economia sejam resilientes, é preciso considerar o impacto da mudança do clima na tomada de decisões por governos e pela iniciativa privada.