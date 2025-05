A tradição industrial

 Criado pela antiga Cedic (Companhia Estadual de Desenvolvimento e Indústria, hoje equivalente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico) em 1973 em uma leva de cinco distritos industriais - Gravataí, Cachoeirinha, Santa Maria, Rio Grande e Butiá - em uma área de 387 hectares ao lado da então nova rodovia freeway, o Distrito Industrial de Gravataí é um dos mais tradicionais do Rio Grande do Sul

 São 27 empresas instaladas na área original do distrito, no entanto, com a expansão, venda e adequação das áreas do Distrito Industrial, já são 132 empresas instaladas na região.

 Além do Distrito Industrial, Gravataí conta com pelo menos outras três regiões de concentração industrial e logística, no Complexo Automotivo (também às margens da freeway), às margens da rodovia ERS-118 e no bairro Parque dos Anjos.

 Ao todo, Gravataí tem hoje 46,6 mil empresas ativas. Desse total, 908 são indústrias.