Futuro distrito industrial "dentro" do complexo automotivo de Gravataí ainda depende de trâmites burocráticos

A perspectiva é de que em dois anos as empresas estejam atuantes naquela área. Foi o segundo local entregue pelo município, em um projeto iniciado em 2024 - justamente após as inundações no Estado.

Dentro da própria área do tradicional Distrito Industrial de Gravataí, a prefeitura tinha uma área originalmente reservada à construção de um novo Centro Administrativo. O plano, porém, foi abortado com a compra das instalações até então pertencentes à Ulbra, e que hoje já abrigam praticamente toda a administração municipal.

O destino daquela área, um pouco menor, foi a divisão em lotes e a venda incentivada para seis pequenas e médias indústrias que já trabalham na transformação dos terrenos e devem estar operando até o final de 2026. "Sempre que abrimos uma nova área, como fizemos nestes dois casos, já tem fila de empresas interessadas em adquirir uma área e se instalar em Gravataí", garante Campos.

A perspectiva é de que a ideia tenha o seu ápice nos próximos meses. Desde a instalação do Complexo Automotivo da General Motors, havia a previsão de cedência de uma área com pelo menos 40 mil metros quadrados ao município. Mesmo com a doação da área já concluída pela multinacional, o imbróglio prossegue, com questionamentos relativos ainda à indenização por parte do governo estadual aos antigos moradores da área que se transformou no complexo.

Quando vencidas as questões burocráticas, a intenção do governo local é transformar a área em mais um pequeno distrito industrial, com até 40 empresas instaladas. Neste caso, há uma parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acigra) para a definição das empresas que se instalarão ali. E o secretário garante: a fila já está grande.

O possível quarto pequeno distrito a ser criado em Gravataí será o único vocacionado. Trata-se de uma área junto ao loteamento residencial de alto padrão Prado, no qual já há o Prado Tech, que é o parque tecnológico e de startups de Gravataí. Naquela área, com 15 mil metros quadrados e que também deverá ser desmembrada, o projeto é atrair empresas de tecnologia, reforçando o hub de inovação da cidade.