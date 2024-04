Rudder fica na frente outra vez na lembrança e assume a preferência

LEMBRADA

Foram mencionadas 63 marcas na categoria, mantendo uma média pouco menor à edição anterior. A Rudder continua a se destacar como a marca mais popular, sendo citada em cinco regiões do Rio Grande do Sul e liderando com mais de 1/5 das preferências na capital gaúcha. Enquanto isso, a STV, segunda mais lembrada, teve menções em quatro regiões, com uma presença mais marcante na Região Metropolitana de Porto Alegre.

PREFERIDA

Na pesquisa de preferência, foram citadas 65 marcas na categoria, mantendo uma média de citações semelhante à pesquisa anterior. Nesta edição, a Rudder ultrapassou a STV na preferência e assumiu a liderança. A marca foi mencionada em cinco regiões, destacando-se especialmente na Capital. Enquanto isso, a STV, agora ocupando o segundo lugar, recebeu menções em quatro regiões, com destaque na Região Metropolitana.