Renner e Suvinil são as marcas destaque na categoria

LEMBRADA

Foram mencionadas oito marcas na categoria de tintas prediais, indicando um cenário de opções limitadas nesse segmento. A Suvinil apresenta um crescimento notável, chegando a um empate técnico com a Renner, que conseguiu manter sua liderança na popularidade por uma diferença mínima. A Renner, lembrada em todas as regiões do RS, assume a liderança em seis delas. A Suvinil, apesar de ocupar a segunda posição, registra aumento significativo de 7 p.p. e, assim como a Renner, conquista mais de 1/3 da popularidade de marca. A presença da Suvinil é destacada em todo o Estado, sobressaindo-se nas regiões de Passo Fundo, Ijuí e Santa Maria.

PREFERIDA

Na preferência, foram mencionadas nove marcas na categoria, evidenciando a continuidade da Suvinil na liderança, com uma margem de 9,3 p.p. à frente da segunda colocada, a Renner. A Suvinil foi citada em todas as regiões do RS, liderando em seis delas. Esse resultado indica uma melhoria na popularidade da marca Suvinil, embora seu reconhecimento ainda seja maior em termos de preferência do que de lembrança. A Renner, apesar de ser a mais lembrada, ocupa o segundo lugar em preferência. A marca também foi citada em todas as regiões do Estado. Cerca de 1/5 das lideranças em Porto Alegre não expressaram preferência por tinta predial, revelando um mercado promissor na Capital.