LEMBRADA

Foram mencionadas 66 marcas na categoria, indicando uma redução em comparação com a edição anterior. A Aurora mantém sua posição como a marca mais popular na categoria vinhos, sendo lembrada em oito regiões do Rio Grande do Sul. É importante notar a significativa pulverização de marcas e vale ressaltar que a disputa pela lembrança entre as marcas Aurora e Salton é acirrada.

PREFERIDA

Na preferência, foram citadas 79 marcas na categoria, abaixo da quantidade de marcas citadas na edição passada. A Aurora se mantém na liderança, sendo mencionada em todas as regiões. Seu melhor desempenho está em Porto Alegre e nas regiões de Ijuí, Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul. A Aurora reafirma sua posição como marca líder, sendo a mais lembrada e a preferida pelos líderes do Rio Grande do Sul.