Mantida liderança da Cia Zaffari entre os supermercados

LEMBRADA

Foram citadas 58 marcas, havendo redução do número de supermercados lembrados em comparação a 2023. A Cia Zaffari se mantém na liderança, mencionada em todas as regiões do Estado, com dominância na Capital. Marcas com liderança regional: Guanabara, em Pelotas; e Supermercado Imec, em Santa Cruz do Sul.

PREFERIDA

Na preferência, foram citadas 62 marcas nesta edição. A Cia Zaffari segue na liderança da preferência e se destaca, principalmente, em Porto Alegre. Assim como na lembrança, há marcas com liderança regional: Guanabara é líder regional em Pelotas; e o Supermercado Imec destaca-se na região de Santa Cruz do Sul.