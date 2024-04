Del Valle mostra força na lembrança e na preferência

LEMBRADA

Foram citadas 29 marcas na categoria, mostrando redução do número citado de marcas em comparação com a edição anterior. A Del Valle aumentou a lembrança e segue líder. A marca foi lembrada em todas as regiões do RS e se destaca nas regiões Metropolitana, de Passo Fundo, Pelotas, Ijuí e Santa Maria. Em termos de marca com liderança regional, destacam-se a Suvalan, na região de Caxias do Sul; e Aurora, na região de Ijuí.

PREFERIDA

Na preferência, foram citadas 28 marcas, abaixo da edição passada. A Del Valle avançou e ficou em primeiro lugar, sendo mencionada em todas as regiões do Estado. Mais de 1/3 da região de Ijuí tem preferência pela marca. É uma marca líder por ser a mais lembrada e preferida. A Aurora, segunda colocada, também tem abrangência estadual, sendo mencionada em todas as regiões. A Suvalan ganha destaque na região de Caxias do Sul.