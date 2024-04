Sinduscon-RS continua na frente

LEMBRADA

Foram citadas 94 marcas na categoria, o que demonstra uma redução da quantidade de marcas lembradas em relação a 2023. O Sinduscon-RS permanece líder na lembrança e teve sua marca mencionada em todas as regiões do Estado, destacando-se em Porto Alegre e nas regiões Metropolitana, de Pelotas, Santa Maria e Uruguaiana. Em Caxias do Sul, a liderança regional é do Simecs.

PREFERIDA

Na preferência, foram citadas 94 marcas na categoria, ficando abaixo de menções da pesquisa anterior. O Sinduscon-RS se mantém na liderança da preferência, destacando-se em Porto Alegre e nas regiões Metropolitana, de Pelotas e de Santa Cruz do Sul. O Simecs passou o Sinmetal e ocupou a segunda posição, devido à regionalização.

O Sinduscon-RS é a marca líder por ser a mais lembrada e a preferida no RS. Há uma alta dispersão de marcas na categoria Sindicato Patronal, cenário que ajuda a aumentar os destaques regionais.