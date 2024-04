Coca-Cola segue sendo a mais lembrada e a mais querida na categoria de refrigerantes

LEMBRADA

Em 2023, foram mencionadas 14 marcas de refrigerantes na pesquisa Marcas de Quem Decide, enquanto, na edição de 2024, foram 13. O refrigerante Coca-Cola foi a marca mais lembrada e teve menção em todas as regiões do Estado. Possui dominância de marca em seis das nove regiões do RS. A segunda colocação ficou com a Fruki (27,8%). A marca foi lembrada por mais de 1/4 dos líderes e pontuou em todas as regiões do Estado. A Fruki tem maior incidência na sua região de base, Santa Cruz do Sul, chegando a 60,7%.

PREFERIDA

Diminuiu a quantidade de menções relacionadas à preferência de marcas de refrigerantes. Em 2023, foram 18 menções, agora foram citadas 13 marcas. A Coca-Cola pontuou em todas as regiões do Rio Grande do Sul, consolidando posição dominante em seis das nove regiões do Estado. As exceções foram as regiões de Santa Cruz do Sul e Santa Maria, onde a Fruki foi a escolha predominante. A preferência pela Fruki é especialmente notável na região de Santa Cruz do Sul, onde tem dominância consolidada.