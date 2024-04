Ipiranga segue líder na categoria

LEMBRADA

A lembrança de marcas de postos de combustíveis aumentou nesta pesquisa, o que está relacionado a um ajuste na formulação da questão. Em vez de perguntar sobre marcas de combustíveis, o entrevistado agora é questionado sobre a rede de postos de combustíveis. Na edição anterior, foram citadas 11 redes de postos, enquanto, na atual, esse número subiu para 26. A Ipiranga, líder como a marca mais lembrada na pesquisa, estabeleceu sua presença pontuando em todas as regiões do RS. Por outro lado, a Sim Rede, que conquistou a segunda colocação, destaca-se pela sua crescente popularidade nas regiões de Caxias do Sul, Pelotas e Santa Cruz do Sul. Além disso, observou-se uma alteração no grupo das três principais marcas do Estado, com a entrada da Rede Sim e a saída da Shell em termos de popularidade.

PREFERIDA

A preferência por postos de combustíveis aumentou em quantidade de marcas. Na edição de 2023, foram registradas apenas 10 menções, enquanto, neste ano, esse número cresceu para 21 marcas. A Ipiranga continua sendo a preferência dominante, consolidando sua posição em todas as regiões do Estado. A marca lidera em seis regiões e demonstra sólida presença de mercado. Em termos gerais, a Ipiranga se destaca como a marca líder, sendo tanto a mais lembrada quanto a preferida entre os consumidores.