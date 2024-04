Uniasselvi assume a ponta como marca mais lembrada, e Pucrs permanece na preferência

LEMBRADA

Quase 1/3 dos entrevistados, 32,5%, não souberam citar alguma instituição de ensino a distância, sendo que na região de Santa Maria esse número chega a 42,9%. Entre as marcas citadas, a Uniasselvi foi a mais lembrada, com 8%, sendo citada em seis regiões do RS e liderando na Região Metropolitana. A Unopar aparece na sequência, com 7%.

PREFERIDA

Pelo terceiro ano consecutivo a Pucrs se destaca como a instituição de maior preferência na categoria de ensino a distância, citada por 10,9% dos líderes. Destaque para Porto Alegre, onde a instituição despontou em favoritismo pelos entrevistados (28,6%). Vice colocada com 9,7%, a Unisinos tem preferência entre os líderes da Região Metropolitana.