LEMBRADA

Segunda categoria com maior grau de desconhecimento de marca, 66,8% não souberam citar uma empresa de energia renovável. Entre as citadas, a Be8 conquistou o maior percentual de lembrança e foi citada em cinco regiões do Estado.

PREFERIDA

A Be8 é a marca com maior preferência, com 10,85%, destacando-se na região de Passo Fundo, em que detém 40% da preferência. A marca é líder da categoria, por ser a mais lembrada e a de maior preferência pelos líderes do Rio Grande do Sul.