Água da Pedra lidera com folga o mercado de Água Mineral no Rio Grande do Sul

LEMBRADA

Houve uma redução no número de marcas de água mineral citadas em comparação com a última edição da pesquisa. Nesta pesquisa foram mencionadas 29 marcas na categoria, enquanto, em 2023, foram registradas 31 menções. A Água da Pedra mantém a liderança isolada na lembrança, com inserção em todas as regiões do Rio Grande do Sul.

PREFERIDA

A quantidade de citações referentes às marcas preferidas nesta categoria diminuiu de 30, em 2023, para 28 marcas de água mineral citadas na pesquisa, sendo uma categoria com baixo grau de pulverização. A Água da Pedra tem liderança de marca por ser a mais lembrada e a de maior preferência, tendo em vista que detém 42,1% de preferência.