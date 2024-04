Tio João mantém a liderança de marca isolada

LEMBRADA

Aumentaram as menções de marcas de arroz em comparação com a última edição da pesquisa. Em 2023, foram 35 marcas citadas nessa categoria, enquanto na pesquisa atual saltou para 43. Tio João se destaca como marca dominante em Porto Alegre e na região de Santa Cruz do Sul, atingindo, respectivamente, 55,1% e 50,0%, sendo que também tem a liderança nas demais regiões do RS, com exceção da região de Ijuí.

PREFERIDA

Na preferência também foram mencionadas mais marcas de arroz na edição atual - 42 -, enquanto, em 2023, foram 34 marcas citadas como preferidas. Tio João foi a marca de preferência em sete das nove regiões do Estado, destacando-se no quesito liderança de marca. A Prato Fino, segunda marca de arroz preferida no Estado, é a preferida da região de Ijuí (34,6%).