Rede Marista lidera lembrança e preferência

LEMBRADA

No que diz respeito à Rede de Ensino Médio Privado, identificou-se a menção de 68 instituições nessa categoria.

Entre as lideranças do Estado, a Rede Marista destaca-se como a marca mais lembrada, recebendo pontuações em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Destaque especial é dado à região de Passo Fundo, que registrou uma pontuação duas vezes superior à média geral do Estado.

PREFERIDA

Na categoria de preferência, foram mencionadas 37 marcas. A Rede Marista foi escolhida como a rede de maior preferência entre os participantes da pesquisa, conquistando pontuações em todas as nove regiões do Estado, com destaque especial para a região de Santa Maria. O desempenho notável da rede de ensino é atribuído à presença significativa de suas diversas unidades em todo o Rio Grande do Sul.