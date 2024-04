Santa Clara mantém liderança entre categoria de produtos lácteos

LEMBRADA

Assim como em 2023, a Santa Clara permanece como a mais lembrada pelo público. A marca foi lembrada em oito regiões, com ênfase para a região de Caxias, que registrou um índice de lembrança de 31,7%. A Elegê, nesta edição, ascendeu em reconhecimento e conquistou o segundo lugar, ao passo que a Piá, que ocupava anteriormente essa posição, desce para o terceiro lugar.

PREFERIDA

Também houve uma redução no número de marcas preferidas de produtos lácteos, de 47 marcas, mencionadas em 2023, para 30 na pesquisa atual.

A Santa Clara mantém sua posição como a marca de maior preferência entre os líderes do Estado, com destaque para a região de Caxias do Sul, onde é líder regional. A pesquisa também aponta lideranças regionais em diversas partes do RS, como as marcas Piá e Elegê na região de Uruguaiana, Elegê na região de Ijuí, Nestlé na região de Passo Fundo, e Santa Clara e Dália na região de Santa Cruz do Sul.