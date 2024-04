Brasilprev reforça domínio: cresce o percentual da marca na categoria de previdência privada

LEMBRADA

Vale ressaltar que mais de um terço dos entrevistados não conseguiu citar algum serviço de previdência privada. Isso aponta para uma oportunidade de mercado para as marcas do setor. A Brasilprev foi o serviço de previdência privada mais lembrado da pesquisa e pontuou em todas as regiões do Rio Grande do Sul.

PREFERIDA

Assim como na pesquisa anterior, a Brasilprev mais uma vez foi eleita como o serviço de previdência privada preferido pelas lideranças gaúchas. Vale observar que a marca conquistou pontuações em todas as regiões do Estado, destacando-se nas regiões de Uruguaiana, Santa Cruz do Sul e Pelotas.