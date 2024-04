Uniodonto mantém sua notoriedade como líder na categoria de planos odontológicos

LEMBRADA

A Uniodonto foi lembrada em oito das nove regiões, consolidando-se como a marca mais recordada entre os líderes. Sua lembrança chega a pouco mais de 1/5 em Porto Alegre e 50% na região de Santa Cruz do Sul, na qual a marca estabelece dominância. Esse domínio em diferentes regiões evidencia a associação positiva da Uniodonto.

PREFERIDA

A Uniodonto foi mencionada em seis das nove regiões, mostrando sua abrangência. A marca mostrou dominância na região de Santa Cruz do Sul, alcançando mais do que o dobro do percentual de lembrança em comparação com a média geral da pesquisa: 68,8%. Além disso, destacou-se em Porto Alegre e na região de Pelotas.