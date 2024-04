LEMBRADA

Foram mencionadas 80 marcas na categoria, um número menor do que o registrado na edição de 2023. A Renner mantém seu histórico de liderança, sendo citada em todas as regiões do Rio Grande do Sul e conquistando a posição de líder em seis delas: Porto Alegre, Metropolitana, Caxias do Sul, Ijuí e Santa Cruz do Sul.

PREFERIDA

Apesar de registrar uma diminuição em seu desempenho, a Renner mantém sua posição de liderança como a marca preferida. A Renner é citada em todas as regiões do Rio Grande do Sul. E, exceto na região de Pelotas - onde uma marca local ganha destaque -, a Renner tem a líderança em todas as outras regiões.