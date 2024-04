Tevah passa a ser a mais lembrada

LEMBRADA

A Tevah ultrapassou a Renner, tornando-se a marca mais lembrada na edição de 2024. A Tevah foi citada em todas as regiões do Estado e conquistou mais de 1/5 da preferência nas regiões Metropolitana, Santa Maria e Santa Cruz do Sul. Destaca-se que, entre as marcas com liderança regional, a Don Juan lidera na região de Passo Fundo, superando as marcas líderes Renner e Tevah.

PREFERIDA

Na preferência foram citadas 88 marcas, registrando uma redução em comparação com a pesquisa anterior. A Renner permanece na liderança como a marca preferida, sendo mencionada em todas as regiões do Estado e conquistando o primeiro lugar em quatro delas: Metropolitana, Caxias do Sul, Ijuí e Uruguaiana. A Tevah se destaca na região de Santa Maria, enquanto a Don Juan lidera em Passo Fundo.