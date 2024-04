John Deere sustenta liderança

LEMBRADA

Foram citadas 37 marcas na categoria, pouco abaixo do número citado na pesquisa de 2023. Registra-se que quase três de cada dez líderes desconhecem as marcas de implementos agrícolas. A John Deere e a Stara foram lembradas em todas as regiões, mas a Deere mantém a liderança com 1/5 da lembrança.

PREFERIDA

Na preferência, foram citadas 30 marcas na categoria, um número menor do que a quantidade de marcas citadas na edição anterior. A John Deere foi citada como preferida em todas as regiões do RS, liderando em cinco delas. A marca é líder por ser a mais lembrada e a de maior preferência dos gaúchos.