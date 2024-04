Angelus segue na frente

LEMBRADA

A Angelus se destacou como a marca mais lembrada, sendo mencionada em seis regiões do Rio Grande do Sul, com dominância de marca na região de Uruguaiana. O Grupo L. Formolo, a segunda mais lembrada, mostra-se como uma marca de liderança regional, especialmente quando observamos a região de Caxias do Sul com maior ênfase.

PREFERIDA

Na preferência, foram mencionadas 63 marcas na categoria, uma redução em comparação à pesquisa passada.

A Angelus se destaca como a marca líder, sendo a mais lembrada e a de maior preferência entre os líderes.

O segmento funerário é caracterizado pelo destaque de marcas regionais.