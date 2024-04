Tramontina segue na dianteira com folga

LEMBRADA

Foram mencionadas 22 marcas na categoria, quantidade semelhante à edição de 2023. A Tramontina destacou-se como a mais lembrada em todas as regiões, conquistando a lembrança de mais da metade dos líderes entrevistados em Santa Cruz do Sul e Caxias do Sul. A marca alemã Gedore alcançou 1/5 da lembrança em Porto Alegre.

PREFERIDA

Na preferência, foram citadas 18 marcas na categoria, número similar em comparação com a edição anterior. A Tramontina foi a marca preferida em todas as regiões do Rio Grande do Sul e tem a dominância de marca da categoria. Na região de Caxias do Sul, 2/3 das lideranças têm preferência pela marca.