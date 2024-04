Panvel mantém posição como marca dominante

LEMBRADA

A Panvel destacou-se como a marca mais lembrada pelos líderes do Rio Grande do Sul, estando presente em todas as regiões do Estado e exibindo dominância de marca nas regiões de Porto Alegre, Metropolitana, Pelotas e Uruguaiana.

A farmácia São João foi lembrada por mais de 1/3 dos entrevistados, apresentando uma dominância de marca na região de sua matriz, em Passo Fundo.

PREFERIDA

Na categoria de preferência, foram mencionadas 18 marcas, um número inferior ao registrado na edição anterior. A Panvel mantém sua posição de liderança como a farmácia preferida, destacando-se nas regiões de Uruguaiana, Porto Alegre, Metropolitana e Caxias do Sul, onde conquista a dominância de marca. A Panvel continua a ser a marca líder, sendo não apenas a mais lembrada, mas também a preferida.