Garibaldi pelo segundo ano consecutivo é a marca líder: mais lembrada e preferida

LEMBRADA

Foram mencionadas 32 marcas na categoria, número abaixo da média geral de marcas da edição anterior. A marca Garibaldi foi lembrada em todas as regiões do Rio Grande do Sul, com destaque para as regiões de Santa Cruz do Sul e Santa Maria. A segunda colocada em recordação foi a Salton.

PREFERIDA

A marca Garibaldi conquistou a primeira colocação, demonstrando presença em todas as regiões do Estado e liderando em quatro delas, com destaque notável na região de Santa Cruz do Sul. A Garibaldi se destaca como a marca líder, sendo a mais lembrada e a preferida pelos líderes do Estado.