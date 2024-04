Batalha das cuias: Barão segue sendo a mais lembrada e Madrugada ganha na preferência

LEMBRADA

Observou-se uma ligeira redução na quantidade de marcas de erva-mate lembradas pelas lideranças do Rio Grande do Sul. Na edição anterior (2023), 62 marcas foram mencionadas, enquanto na edição atual (2024) foram citadas 60 marcas nesta categoria. A erva-mate Barão destaca-se como a mais lembrada entre os líderes do RS, pontuando em seis das nove regiões do Estado. A marca é reconhecida em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Vale ressaltar que a erva-mate é um produto com alta pulverização de marcas e influência de lideranças regionais.

PREFERIDA

Nesta edição da pesquisa, é possível observar o fortalecimento de outras marcas como líderes regionais em diferentes partes do Estado. Isso inclui a predileção pela erva-mate Barão na região de Porto Alegre, a erva-mate Cristalina na região de Passo Fundo, a erva-mate Ximango na região de Caxias do Sul, a erva-mate Seiva-pura destacando-se na região de Ijuí, e a erva-mate Valério na região de Santa Cruz do Sul.

No geral, a erva-mate Madrugada consolida-se como a marca líder nesta categoria, sendo a preferida pela maioria dos líderes do Rio Grande do Sul.