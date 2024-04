Fiergs segue líder na lembrança e na preferência dos gaúchos

LEMBRADA

A Fiergs foi mencionada em todas as regiões, detendo um pouco mais de 1/5 da lembrança. No entanto, não alcança a dominância de marca devido ao elevado índice de pulverização. Foi a marca mais recordada pelos líderes. Em contraste com a pesquisa anterior - na qual a marca liderou em oito regiões -, na atual se destaca em quatro.

PREFERIDA

A Fiergs tem 1/5 da preferência e pontuou em todas as nove regiões do Estado, destacando-se em Porto Alegre (36,2%). A marca segue consolidando sua posição como líder, destacando-se como a mais lembrada e preferida entre as lideranças do Estado. Esse reconhecimento reafirma a confiança em sua excelência.