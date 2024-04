LEMBRADA

À semelhança da edição anterior, o

Senai continua a desempenhar um papel proeminente como a marca mais lembrada entre as lideranças gaúchas na categoria de instituições de ensino técnico. A sua presença estende-se por oito das nove regiões do Estado. Destaca-se, especialmente, seu reconhecimento nas regiões de Caxias do Sul.

PREFERIDA

Senai emerge como a preferência em oito regiões do Estado, consolidando ainda mais sua posição de destaque na escolha das lideranças. A instituição é líder de preferência regional em Porto Alegre, na Região Metropolitana, e nas regiões de Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul. Na segunda posição destaca-se o IFSul, superando o Senac.