Pucrs é líder incontestável na rede de ensino superior privada do Estado

LEMBRADA

A Pucrs evidencia sua posição de destaque como a marca líder em ensino superior privado, sendo citada por líderes de todas as regiões do Rio Grande do Sul. Além disso, a instituição consolida-se com dominância na capital do Estado, destacando-se pela sua marcante popularidade (63,8%). A Pucrs também é líder regional na Metropolitana.

PREFERIDA

Em relação às preferências, houve diminuição no rol de instituições mencionadas. Na presente pesquisa, 35 instituições destacaram-se como preferidas, marcando uma redução em comparação à edição de 2023, que registrou um total de 42 citações. Esse declínio aponta para uma mudança no panorama das instituições preferidas.