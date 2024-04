Corsan e Banrisul estão lado a lado na preferência

LEMBRADA

Foram mencionadas 30 marcas na categoria, uma redução de 16 em comparação com a edição anterior da pesquisa.

A Corsan/AEGEA registrou uma diminuição na lembrança, contudo mantém-se como a empresa pública gaúcha mais lembrada pelos líderes, com 29% das citações. A marca foi mencionada em todas as regiões do Estado, liderando em sete delas, sendo que em duas tem dominância regional: Ijuí, com 58,6%; e Santa Cruz do Sul, com 53,6%.

O Banrisul, segunda marca mais lembrada, com 21,3%, também é citado em todas as regiões do Estado, liderando em Porto Alegre e na região de Caxias do Sul.

PREFERIDA

Na preferência foram mencionadas 27 marcas, indicando uma redução na dispersão da categoria em comparação com a edição anterior, que contou com 44 marcas. Na 26ª edição da pesquisa Marcas de Quem Decide, realizada pelo Instituto Pesquisas de Opinião para o Jornal do Comércio, a Corsan/AEGEA recebeu menções em todas as regiões do Rio Grande do Sul. A marca conquistou mais de 1/5 da preferência e se destacou com dominância em Ijuí e Santa Cruz do Sul, liderando também nas regiões de Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria. A Corsan é a marca líder, por ser a mais lembrada e a de maior preferência pelos líderes do RS.