Gramado cresce e mantém liderança absoluta na lembrança e preferência de destino turístico

LEMBRADA

Gramado continua a ser o destino mais lembrado em todas as regiões do RS, mantendo-se consistentemente no top 10 da lembrança. Esse destino turístico sustentou sua dominância de marca na categoria, consolidando ainda mais sua posição como referência na memória dos líderes gaúchos.

PREFERIDA

Notavelmente, Gramado emergiu como a preferência em todas as regiões do Rio Grande do Sul, consolidando sua posição como líder estadual entre os destinos turísticos gaúchos. A cidade se destaca como a marca principal, sendo tanto a mais lembrada quanto a de maior preferência.