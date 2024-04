Sicredi permanece entre as maiores dominâncias

LEMBRADA

O Sicredi não apenas liderou de forma expressiva como também apresentou um percentual de lembrança superior ao somatório das demais marcas, com um percentual crescente em relação à dominância que já tinha no ano anterior. A categoria foi indiscutivelmente liderada pelo Sicredi.

PREFERIDA

Na preferência foram mencionadas 11 marcas na categoria, mantendo o mesmo número da edição anterior. O Sicredi reafirmou sua posição como líder estadual, sendo a marca favorita em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Destaca-se, em particular, a região de Santa Cruz do Sul.