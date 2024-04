CRC-RS assume a liderança na lembrança e permanece na preferência

LEMBRADA

O CRC-RS foi a marca mais lembrada pelos líderes do RS em todas as regiões, mas lidera em três delas: Metropolitana, Pelotas e Ijuí. E na região de Santa Maria empata com OAB-RS e CREA-RS. A OAB-RS, caiu 8,7 pontos percentuais em relação à pesquisa de 2023, e ficou em segundo lugar na lembrança nos líderes.

PREFERIDA

O CRC-RS lidera pelo segundo ano consecutivo e tem a preferência de 1/4 das lideranças entrevistadas. A marca é citada em todas as regiões do Estado, sendo que tem a maior preferência em quatro regiões do RS: Metropolitana, Passo Fundo, Pelotas e Ijuí. Além disso, divide a preferência com a OAB-RS na região de Uruguaiana.