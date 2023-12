Política externa pouco influenciará no pleito 

Jornal do Comércio

Os partidos possuem pouca diferença na forma de lidar com a política externa. As maiores diferenças, talvez, estejam no apoio dado aos países em guerra, como a Ucrânia. O suporte dado à nação foi muito maior no governo Biden, em comparação com o anterior. O modelo de governança dos republicanos tende a ser mais voltado à política interna, portanto a eventual vitória de Trump pode significar uma diminuição geral de atuação dos EUA, o que não significa que ficariam omissos. Além disso, o republicano tem envolvimento em polêmicas internacionais, incluindo o conflito na Ucrânia.