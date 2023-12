Popularidade dos candidatos pode influenciar na escolha do eleitor

Jornal do Comércio

Ao mesmo tempo, a popularidade de Trump não parece decair, mesmo com os diversos recentes processos judiciais. "Apesar de ter 91 acusações diferentes, isso não parece ter afetado o apoio dos seus eleitores republicanos e dentro do partido. Por isso, ele é a aposta de nomeação. O impacto destas acusações também depende muito do período em que vão proceder. Ele está tentando adiar ou desacelerar ao máximo, pelo menos até após as primárias, ou talvez para até depois das eleições", acrescenta Bennett.