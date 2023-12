Judô carrega o histórico de muitos pódios

Jornal do Comércio

No judô, modalidade mais vencedora do Brasil na história dos Jogos, com 24 medalhas no total, os atletas se preparam para conquistar novos pódios em solo francês. A gaúcha Mayra Aguiar, que faturou o primeiro ouro do Brasil na era moderna no Grand Slam de Tóquio, no início de dezembro, é uma das apostas para a maior competição esportiva do mundo. Mayra é a única brasileira a conquistar três medalhas olímpicas em um esporte individual, com um bronze em Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020.