Skate e surfe são esperanças de medalhas para o País

Uma das apostas de pódio do Time Brasil é a medalhista de prata em Tóquio e atual campeã da Liga Mundial de skate street, Rayssa Leal. Considerada uma das referências do esporte com apenas 15 anos de idade, a Fadinha é a mais jovem medalhista olímpica da história - com o segundo lugar conquistado aos 13 anos na estreia do skate em Olimpíadas - e pode se tornar a a campeã olímpica mais nova do País, aos 16 anos.

Outro esporte que estreou no Japão e caiu no gosto dos expectadores foi o surfe. Três atletas já têm vagas garantidas, Filipe Toledo, João Chianca, o Chumbinho e Tatiana Weston-Webb, por serem os brasileiros melhores ranqueados. Mais um atleta do País pode garantir vaga em Paris, que serão disputadas na praia de Teahupoo, no Taiti. Gabriel Medina, Miguel Pupo e Ítalo Ferreira (o primeiro campeão da modalidade no programa olímpico) podem conquistar a vaga dependendo dos resultados do ISA Games 2024, em Porto Rico e dos critérios que serão definidos pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) para a provável terceira vaga.